"Это было эмоционально": герой "Мальме" рассказал о матче с "Динамо" в Лиге Европы

Капитан шведского "Мальме" Маркус Розенберг прокомментировал драматический поединок с "Динамо" в рамках группового этапа Лиги Европы. Его гол на последних секундах принес "Мальме" победу.

Маркус Розенберг

"Динамо" было невероятно хорошим. Нам повезло: удалось забить ранний гол. Соперник был невероятно быстрым, они активно действовали через левый фланг. Мы не смогли их сдержать вообще в течении первой половины, но во втором тайме мы закрыли оппонентов немного лучше. Это был чертовски открытый матч. Были две команды, которые играли невероятно хорошо с мячом и, возможно, чуть хуже без мяча", – сказал Розенберг в интервью шведским СМИ.

Поединок с "Динамо" был прощальным для Маркуса Розенберга в большом футболе. 37-летнему нападающему удалось стать героем встречи – из четырех мячей "Мальме" в ворота вице-чемпиона Украины он забил два гола.

37-летний Маркус Розенберг стал героем матча с "Динамо" ФК "Мальме"

"Прощание с болельщиками? Это было эмоционально. Было трудно выйти на поле, когда я все это увидел. Очень эмоционально, но как только началась игра, я полностью на ней сфокусировался. Любовь, которую я получаю от болельщиков, я возвращаю. Это сложно описать словами", – признался Розенберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" проиграло "Мальме" в 5-м туре группового раунда Лиги Европы со счетом 3:4, не сумев досрочно выйти в плей-офф турнира.

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