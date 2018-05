Это будет в России: звезда "Ливерпуля" Мохаммед Салах впервые высказался о финале Лиги чемпионов

Лидер английского "Ливерпуля" Мохаммед Сахал, который получил травму во время финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", выразил уверенность в том, что повреждение не помешает ему выступить на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Комментируя игру на НСК "Олимпийский", египетский форвард заявил, что игра со "сливочными" сделает его только сильнее.

"Это была очень тяжелая ночь, но я боец. Несмотря на все прогнозы, я уверен, что сыграю в Россию, дабы сделать вас гордыми. Ваши любовь и поддержка придадут мне сил, в которых я сейчас нуждаюсь", – написал Салах на своей странице в социальной сети Twitter.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e