"Это будет большой позор": легенда "Динамо" рассказал о разборках в команде

Легендарный в прошлом защитник киевского "Динамо" Стефан Решко поделился ожиданиями о предстоящем решающем поединке "бело-синих" в Лиге Европы со швейцарским "Лугано".

Стефан Решко sport.ua

"Основная причина неудач киевлян – недостаток дисциплины. Капитан команды Сидорчук устраивает разборки с судьей, имея желтую карточку. Ему показывают красную, и он оставляет команду в меньшинстве. Другие игроки, недовольные заменой, бросают бутылки с водой на поле. Это ненормально, чтобы футболисты так себя вели. Они настраиваются на разборки, а не на игру", – заявил Решко, чьи слова цитирует "Експрес".

По словам обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА-1975, именно из-за отсутствия дисциплины "Динамо" находится в шаге от вылета из Лиги Европы.

"Динамо" обязано выиграть у "Лугано" с разгромным счетом. Хватит нервировать болельщиков! Нам не нужны "инфарктные" поединки. Если динамовцы не одолеют "Лугано", это будет большой позор", – сказал Стефан Михайлович.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный футболист "Динамо" Виктор Хлус раскритиковал игру команды в матче пятого тура Лиги Европы со шведским "Мальме".

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