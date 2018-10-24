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''Это бред'': пострадавший в Риме фанат из РФ высказался о ситуации

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Один из пострадавших в римском метро перед матчем Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА Денис рассказал об инциденте. Болельщик российского клуба отметил, что во время спуска по эскалатору люди вели себя спокойно и никак не могли спровоцировать его поломку.

"Это бред. Никто не прыгал, все ехали тихо и спокойно. Так как четыре года назад с фанатами "Ромы" были проблемы, они такие импульсивные ребята, поэтому мы собрались вместе, но ехали молча, никаких танцев, прыжков. Пьяных не было", - рассказал болельщик в интервью life.ru.

Также Денис прокомментировал ситуацию с ранеными фанатами ЦСКА.

"В той больнице, где был я, помимо меня было ещё три человека, у двоих ушибы, у третьего — рваная рана тоже. То есть в нашей больнице были только лёгкие пострадавшие, тяжёлые — в другой. Я своего друга с помощью ребят из посольства нашёл. Кстати, про то, что одному из наших ампутировали ногу, — это преувеличение, всё спасли", - развенчал слухи российский любитель футбола.

''Это бред'': пострадавший в Риме фанат из РФ высказался о ситуации

Tgcom24

''Это бред'': пострадавший в Риме фанат из РФ высказался о ситуации

Tgcom24

''Это бред'': пострадавший в Риме фанат из РФ высказался о ситуации

Tgcom24

Новости
Кошмар россиян в Риме: результаты Лиги чемпионов

Напомним, что перед поединком Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА болельщики российского клуба попали в ЧМ на станции метро "Репубблика". Один из эскалаторов вышел из строя, покалечив около 30 людей, среди которых было четверо украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин прокомментировал ЧП в Риме.

Читайте все новости по теме "ЧП в метро Рима" на OBOZREVATEL.

Тема
ЧП в метро Рима
Место
ИталияРим
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pompadur marselina
pompadur marselina
Скакуасам трезвая адекватная оценка ситуации неинтересна! Им подавай кровь, грязь, ложь, клевету и скандал!
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