''Это бред'': пострадавший в Риме фанат из РФ высказался о ситуации

Один из пострадавших в римском метро перед матчем Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА Денис рассказал об инциденте. Болельщик российского клуба отметил, что во время спуска по эскалатору люди вели себя спокойно и никак не могли спровоцировать его поломку.

"Это бред. Никто не прыгал, все ехали тихо и спокойно. Так как четыре года назад с фанатами "Ромы" были проблемы, они такие импульсивные ребята, поэтому мы собрались вместе, но ехали молча, никаких танцев, прыжков. Пьяных не было", - рассказал болельщик в интервью life.ru.

Также Денис прокомментировал ситуацию с ранеными фанатами ЦСКА.

"В той больнице, где был я, помимо меня было ещё три человека, у двоих ушибы, у третьего — рваная рана тоже. То есть в нашей больнице были только лёгкие пострадавшие, тяжёлые — в другой. Я своего друга с помощью ребят из посольства нашёл. Кстати, про то, что одному из наших ампутировали ногу, — это преувеличение, всё спасли", - развенчал слухи российский любитель футбола.

Tgcom24

Tgcom24

Tgcom24

Напомним, что перед поединком Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА болельщики российского клуба попали в ЧМ на станции метро "Репубблика". Один из эскалаторов вышел из строя, покалечив около 30 людей, среди которых было четверо украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин прокомментировал ЧП в Риме.