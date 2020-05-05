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6 мая • обновлено в 07:00
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"Это беда": названы последствия пандемии коронавируса для УПЛ

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Бывший гендиректор луганской "Зари" Сергей Рафаилов спрогнозировал последствия пандемии коронавируса для украинского футбола.

Сергей Рафаилов

Сергей Рафаилов

"Этот вирус – это беда, которая свалилась на человечество. После паузы украинский футбол будет совсем другим. Я не думаю, что качественный и количественный состав нашего футбола будет таким же, как до коронавируса. В основном, сильно пострадает Вторая лига. Первая лига тоже, а с Нового года и Премьер-лига. В мире и Украине ожидается падение экономики. А у нас вообще все гипертрофированно происходит, поэтому изменения будут большие", – сказал Сергей Рафаилов в интервью программе #ЗалишайсязФутболом на ТК "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, спортивный врач назвал плачевные последствия карантина для футбола. По мнению эскулапа спортсмены после длительный паузы из-за коронавируса не смогут вернуться в привычный режим, сохранив прежние кондиции.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Премьер-лига Украины Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Сергей Рафаилов
Место
Украина
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