Есть проблемы: в сети показали, как сейчас в России выглядят стадионы ЧМ-2018 - фотофакт

Блогеры популярного российского издания sports.ru собрали фотографии со всех стадионах России, где этим летом пройдет чемпионат мира по футболу.

Многие уже готовы к Мундиалю, но на некоторых существуют реальные проблемы.

Нижний Новгород РИА Новости

В Нижнем Новгороде основные работы завершили к 15 февраля. А детали нужно доделать к 15 апреля, когда "Нижний Новгород" сыграет с "Зенитом-2".

Самара-Арена РИА Новости

Одна из самых проблемных арен. 7 марта о ней вспомнил даже Владимир Путин, который поручил губернатору области "наверстать отставание". Известно, что там уже есть видеотабло, но работы много. У строителей есть меньше месяца.

Фишт РИА Новости

Чтобы подготовить "Фишт" к чемпионату мира, понадобился дополнительный миллиард рублей. Сейчас там должно быть все идеально.

Стадион "Ростов" РИА Новости

Стадион "Ростов" уже ввели в эксплуатацию, в ФИФА его назвали отличным, потому что места расположены близко к полю. 15 апреля "Ростов" там сыграет против СКА.

Мордовия Арена РИА Новости

С "Мордовия-Арены" к 6 марта еще не убрали высотные краны. Три недели назад в Саранске закончили монтаж кресел. Тестовую игру проведут 21 апреля. В зоне "Урал-Поволжье" второго дивизиона "Мордовия" сыграет с "Зенит-Ижевском".

Екатеринбург Арена РИА Новости

"Екатеринбург-Арену" сдали в эксплуатацию в конце февраля, в марте там побывали инспекторы ФИФА и остались довольны. Первый тестовый матч должны сыграть 1 апреля. И главное тут – отзывы людей, которые будут сидеть на крайних секторах этих оранжевых трибун.

Зенит Арена РИА Новости

Единственный стадион, который может принять ЧМ-2018 даже зимой в жуткие морозы. На "Зенит-Арене" всегда +20.

Открытие Арена РИА Новости

"Открытие-Арена" к ЧМ-2018 готова уже давно.

Казань Арена РИА Новости

На "Казань-Арене" пока ужасный газон и непродуманная пропускная система. Газон менять не будут, но обещают, что к лету он станет намного лучше.

Стадион Волгоград РИА Новости

Срок сдачи стадиона в Волгограде тоже переносили, а сейчас строители пожаловались, что им не заплатили за декабрь. Объявлена забастовка, но работы нужно завершить к 21 апреля. Другого выхода нет.

Стадион Калиниград РИА Новости

Ближайшие перспективы калининградской арены – в одном туманном кадре. Вокруг арены в феврале проседал грунт. В руководстве области уверяют, что сейчас уже ничего не проседает. "Балтика" на этом стадионе 22 марта должна была сыграть с "Шальке", но игру перенесли. Формально из-за мороза.

Лужники РИА Новости

В ноябре в "Лужники" приняли матч Россия – Аргентина, и это был организационный провал. В пятницу вторая попытка – приезжает Бразилия.