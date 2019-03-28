"Есть повреждение": "Динамо" потеряло ключевого футболиста перед матчем УПЛ

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал готовность своей команды к старту второго этапа Премьер-лиги Украины после игр сборных. Белорусский специалист признался, что ключевой защитник "бело-синих" пока не готовится вместе с командой.

"Все игроки вернулись в расположение клуба в хорошем настроении. Пока не все могут принять участие в тренировке, есть повреждение у Тамаша Кадара, но основная часть игроков здоровы. Не все получили игровое время, но таким было решение тренеров сборных, нужно уважать их мнение", - цитирует Хацкевича официальный сайт киевского клуба.

Тренировка "Динамо" ФК Динамо Киев

Также наставник "Динамо" заявил, что вскоре ждет возвращения одного из травмированных форвардов.

"Артем Беседин уже вышел на поле, у него начинается беговая работа. Франу Солю пока еще рано. Я надеюсь, что мы еще увидим обоих на поле в этом сезоне", - рассказал о ситуации с форвардами Хацкевич.

Тамаш Кадар ФК Динамо Киев

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар признался, что не общается с главным тренером команды Александром Хацкевичем. Причиной является незнание футболистом сборной Венгрии русского языка, а наставником "бело-синих" – английского.

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