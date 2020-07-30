Есть много рычагов, чтобы прекратить этот произвол, – Суркис о протестах фанатов

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал протесты болельщиков, которые остались недовольны назначением Мирчи Луческу на пост тренера команды.

"Я надеюсь на мудрость наших болельщиков. У нас есть не только ультрас, которые протестуют. Я с ними встречался и объяснил свою позицию. Не хочу говорить, что нам не нужны активные болельщики. Но нам нужны болельщики, которые не только выходят протестовать, чтобы развлечься", – заявил Суркис-младший во время официальной презентации румынского наставника.

Он также сказал, что у клуба есть определенные рычаги влияния, которые позволят прекратить фанатские протесты.

"Меня не интересует, что было раньше. Я хочу поддержки, но вести себя надо цивилизованно, вести себя надо в рамках закона. В противном случае у нас есть много рычагов, чтобы прекратить этот произвол", – добавил президент "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис рассказал о задачах, которые стоят перед Луческу в столичном клубе.