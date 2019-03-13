"Есть джокер": Хацкевич нашел в "Динамо" неожиданного нападающего

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, кем заменит травмированного форварда Франа Соля и заболевшего полузащитника Беньямина Вербича в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Челси".
В поединке Премьер-лиги Украины против "Арсенала-Киев" белорусский специалист выпустил в центре атаки Дениса Гармаша, который оформил дубль в киевском дерби.
Динамо Киев - Арсенал-Киев
ФК Динамо Киев
"У нас ситуация не поменялась после игры с "Арсеналом". Слева сыграет Сидклей. Наверное, все ждут этого. Вот, пожалуйста. Показывать себя надо не с Арсеналом, а с Челси. В центре нападения есть "джокер" — Гармаш", - цитирует Хацкевича Football.ua.
Денис Гармаш
ФК Динамо Киев
Как сообщал OBOZREVATEL, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Лондоне "Динамо" разгромно уступило "Челси". Поединок завершился со счетом 3:0.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.