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"Есть джокер": Хацкевич нашел в "Динамо" неожиданного нападающего

4.8тЧитать материал на украинском

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, кем заменит травмированного форварда Франа Соля и заболевшего полузащитника Беньямина Вербича в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Челси".

В поединке Премьер-лиги Украины против "Арсенала-Киев" белорусский специалист выпустил в центре атаки Дениса Гармаша, который оформил дубль в киевском дерби.

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Динамо Киев - Арсенал-Киев

Динамо Киев - Арсенал-Киев

ФК Динамо Киев

"У нас ситуация не поменялась после игры с "Арсеналом". Слева сыграет Сидклей. Наверное, все ждут этого. Вот, пожалуйста. Показывать себя надо не с Арсеналом, а с Челси. В центре нападения есть "джокер" — Гармаш", - цитирует Хацкевича Football.ua.

Денис Гармаш

Денис Гармаш

ФК Динамо Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Лондоне "Динамо" разгромно уступило "Челси". Поединок завершился со счетом 3:0.

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Темы
Лига ЕвропыПремьер-лига УкраиныДинамо - Челси
Персоны
Александр ХацкевичДенис ГармашФран СольБеньямин ВербичСидклей
Теги
ФК Динамо КиевФК ЧелсиФК Арсенал Киев
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