"Заря" за две минуты драматично проиграла в Лиге Европы

Луганская "Заря" в первом матче плей-офф Лиги Европы в гостях проиграла испанскому "Эспаньолу". Игра на стадионе "Корнелья-Эль Прат" в Барселоне завершилась со счетом 1:3.

Украинские футболисты с первых минут не стали отсиживаться в обороне и в дебюте встречи на равных смотрелись с 7-й командой Испании. Подопечные Виктора Скрипника не боялись идти в атаку и создали несколько опасных моментов у ворот Диего Лопеса.

Эспаньол - Заря ФК Эспаньол

На 38-й минуте "Заря" организовала контратаку, которая завершилась голом. Луганчане перехватили разрезающий пас Хави Пуадо. Громов получил мяч на правом фланге, прострелил в штрафную, Кабаев пяткой, не глядя, скинул на Кочергина, а Владислав расстрелял вратаря.

Второй тайм начался с настоящего штурма хозяев. На 51-й минуте китайский легионер "Эспаньола" У Лэй пробил в перекладину.

Эспаньол - Заря ФК Эспаньол

Испанцы продолжали давить, раз за разом создавая угрозу у нашей штрафной, и на 58-й минуте Факундо Феррейра сравнял счет. Хави Пуадо пробивал по воротам, но мяч попал в Тымчика и получился навес на Факундо, который на дальней штанге головой переправил мяч в сетку.

Окрыленные успехом игроки из Барселоны прижали украинцев к воротам, на 74-й минуте заработав пенальти. Михайличенко сыграл рукой в своей штрафной и Тобиас Штиллер уверенно указал на точку. Эстебана Гранеро мощно пробил с отметки, но Никита Шевченко справился с ударом.

Эспаньол - Заря ФК Эспаньол

Эспаньол - Заря ФК Эспаньол

Это только разозлило хозяев. С интервалом в две минуты Хави Пуадо и Матиас Варгас сделали счет 3:1.

Ответная игра, которая пройдет 29 августа в Запорожье, оставляет немного шансов украинцам.

"Эспаньол" Испания – "Заря" Украина 0:1

Голы: 0:1 – 38 Кочергин, 1:1 – 58 Феррейра, 2:1 – 79 Хави Лопес, 3:1 – 81 Варгас.

Эспаньол – Диего Лопес, Дидак Вила (Санчес, 46), Льюис Лопес, Хави Лопес, Калеро, Дардер, Итурраспе (Рока, 20), У Лэй, Гранеро, Пуадо (Варгас, 71), Феррейра.

Заря – Шевченко, Михайличенко, Абу-Ханна (Белый, 79), Тымчик, Громов, Кочергин, Лунев (Юрченко, 64), Леднев, Кабаев, Иванисеня (Арвеладзе, 90), Чеберко.

Предупреждения: Феррейра (21), Абу-Ханна (24), Громов (45).

Напомним, что в третьем квалификационном туре ЛЕ украинский клуб прошел болгарский ЦСКА. Первая игра на выезде завершилась со счетом 1:1. Второй матч подопечные Скрипника выиграли — 1:0.

До этого "Заря" уже прошла один раунд квалификации, дважды обыграв черногорскую "Будучность" (3:1 и 1:0).

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