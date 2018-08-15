"Если принадлежал..." Скандальный экс-динамовец Алиев рассказал, чей Крым

Скандальный экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев выразил мнение, что аннексированный Россией Крым принадлежит Украине. По признанию бывшего игроки "бело-синих" и национальной сборной страны, он старается избегать обсуждений политических тем.

"Чей Крым? Если он принадлежал Украине, то он – украинский. Я в политику никогда не лез, не лезу и не хочу лезть. Вот и все", – заявил Алиев во время общения с читателями популярного интернет-сайта Sport.ua.

Отметим, что Алиев является уроженцем российского Хабаровска. Во время выступлений за махачкалинский "Анжи" Александр отметился фотографией с "георгиевской лентой" на груди.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев откровенно рассказал о карьере в "Динамо", обвинив журналистов в создании ему имиджа алкоголика. Кроме того, футболист назвал самые большие штрафы и премиальные в столичном клубе.