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"Если принадлежал..." Скандальный экс-динамовец Алиев рассказал, чей Крым

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Скандальный экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев выразил мнение, что аннексированный Россией Крым принадлежит Украине. По признанию бывшего игроки "бело-синих" и национальной сборной страны, он старается избегать обсуждений политических тем.

"Чей Крым? Если он принадлежал Украине, то он – украинский. Я в политику никогда не лез, не лезу и не хочу лезть. Вот и все", – заявил Алиев во время общения с читателями популярного интернет-сайта Sport.ua.

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Отметим, что Алиев является уроженцем российского Хабаровска. Во время выступлений за махачкалинский "Анжи" Александр отметился фотографией с "георгиевской лентой" на груди.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Алиев откровенно рассказал о карьере в "Динамо", обвинив журналистов в создании ему имиджа алкоголика. Кроме того, футболист назвал самые большие штрафы и премиальные в столичном клубе.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Александр Алиев
Объект
ФК Динамо Киев
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СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Косово принадлежало веками Сербии. Пускай возвращают Косово Сербии, тогда по логике Крым надо будет возвращать Украине. :о))
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Викторович Виталий
Викторович Виталий
СвоЙский МакСим, как есть так он и говорит.
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СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Чушь от делитанта!
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2
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