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"Если не сыграю": новичок "Динамо" впервые прокомментировал эпичный автогол в матче с Украиной

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Новичок киевского "Динамо" Жерсон Родригес спокойно воспринимает подколки из-за его автогола в матче отбора Евро-2020 Люксембург – Украина, которым он принес три очка "желто-синим".

По словам 24-летнего футболиста, ошибки является частью игры, из которой нужно делать выводы.

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Автогол Жерсона Родригеса в матче с Украиной

Автогол Жерсона Родригеса в матче с Украиной

Федерация футбола Люксембурга

"Автоголы – часть игры. Если возвращаться к тому эпизоду, я сыграл в мяч, потому что думал, что если не сыграю, прострел замкнет игрок сборной Украины, который был у меня за спиной. Но получилось так, что я забил автогол. Я уже забыл об этом и двигаюсь дальше. Этот момент мог случиться и в матче со сборной Португалии, и с любой другой командой. Ошибки – часть игры, и я сделал выводы. Надеюсь, что такого больше не будет. Эти уроки делают нас сильнее, ловкими", – цитирует Родригеса пресс-служба "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о травме лидера киевского "Динамо" Беньямина Вербича накануне старта команды в Лиге чемпионов.

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Темы
Евро-2020 Трансферы
Персона
Жерсон Родригес
Теги
ФК Динамо Киев сборная Украины по футболу сборная Люксембурга по футболу
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