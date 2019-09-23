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23 сентября • обновлено в 11:40
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"Ему было 18..." Суркис сделал признание об Ахметове

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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис признался, что если бы не соперничество с донецким "Шахтером", то он был бы в близких отношениях с президентом "горняков" Ринатом Ахметовым.

"Я его знаю давно, ему было лет 18. Если бы не футбол, я считаю, что мы были бы близким друзьями. В его День рождения хочу пожелать ему крепкого здоровья, сердечной мышцы, чтобы она выдерживала то, что выдерживаю я. Мы с ним занимаемся одним делом, нелегким делом. Когда его команда выигрывает – он самый счастливый человек. Когда моя команда проигрывает – я самый несчастный человек. И наоборот. Он сумел сохранить команду, и в нашем чемпионате есть интрига. Есть интрига в том, что есть донецкий "Шахтер", есть киевское "Динамо", и есть другие команд", – цитирует Суркиса сайт каналов "Футбол 1/2".

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Игорь Суркис

Игорь Суркис

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Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о мечте Рината Ахметова, который 21 сентября отпраздновал 53-й день рождения.

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Персоны
Игорь Суркис Ринат Ахметов
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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