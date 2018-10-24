"Эскалатор сделан украинцами": россияне обиделись на итальянского друга Путина из-за "пьяниц"

Слова министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини о том, что русские пьяницы сами устроили ЧП с эскалатором в Риме, возмутили граждан РФ.

Россияне в соцсетях расценили такое заявление итальянского друга президента Владимира Путина как предательство.

"Сальвини забыл, кто финансировал его партию и благодаря кому он сейчас министр", — пишут в Twitter.

Как всегда, ищут россияне и украинских след.

"А Сальвини видел их паспорта? У нас все русскоговорящие заявляют, что они русские, т. к. русских уважают. Однако смотришь паспорт — украинский!", "Эскалатор сделан русофобами, возможно, украинцами", — гласят твиты.

Путин: Можем прыгнуть так, что мало не покажется. pic.twitter.com/ywLmmcyQLB — Серый Кардинал (@slevo4kin) 23 октября 2018 г.

прыгали не прыгали - рюзьгем оппозиционным журнализдам как всегда занятся нечем (и ещё надо обязательно на сальвини злобу сорвать) — шэйкep™(account has been censored by twittеr) (@panshaiker) 24 октября 2018 г.

#Русофобия Вице-премьер Италии Сальвини (большой любитель Путина) "Это были десятки пьяниц, которые устроили беспорядки. Это псевдо-тиффози российской команды. Эскалатор сломался, потому что люди прыгали на нем, он для этого не предназначен" https://t.co/TjC28gTxyj — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 24 октября 2018 г.

⚡️ 🇮🇹 Вице-премьер итальянского правительства и глава МВД Маттео Сальвини заявил, что в неисправности эскалатора в римском метро виноваты российские болельщики. Версию Сальвини поддежала и мэр Рима Вирджиния Раджи

Как обычно - во всем виновата Россия! pic.twitter.com/XAVJenbtRM — Актуальная Россия (@RussiaActually) 24 октября 2018 г.

Вице-премьер итальянского правительства и глава МВД Маттео Сальвини заявил, что в неисправности эскалатора в римском метро виноваты российские болельщики. Версию Сальвини поддежала и мэр Рима Вирджиния Раджи.

Зы. В моем детстве это назвалось "дружба до первого милиционера" pic.twitter.com/OwjiyaEHPo — Юлия Витязева (@Vityzeva) 24 октября 2018 г.

МВД Италии Маттео Сальвини: "Мне кажется, что это были десятки пьяниц, псевдо-болельщиков российской команды, которые устроили беспорядки, и эскалаторы сломались, потому что люди прыгали на них"

МИД уже выразил озабоченность? — Isaac Manifold (@isaac_manifold) 24 октября 2018 г.

даже верного путинскго неофашиста Сальвини русские обезьяны достали.. — 🇷🇴 Румынская сотня (@latiniano) 24 октября 2018 г.

итальянский друг рф министр внутренних дел Италии и заместитель премьер-министра Сальвини заявил шо в обрушении эскалатора в Риме виноваты "пьяные российские болельщики"



Мораль: скоро за русский паспорт будут молча бить в ебало на любой границе,тупо для профилактики . Ждем — Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 24 октября 2018 г.

А я считаю, что Сальвини - свинья. И, да! Не мне давать советы, но, с учётом количества пострадавших граждан РФ и таких обвинений - в расследовании инцидента должна участвовать и наша сторона. Иначе любое ЧП будут вешать на Россию только потому, что где-то рядом проходили русские pic.twitter.com/weMjLVCBej — Юлия Витязева (@Vityzeva) 24 октября 2018 г.

"Мне кажется, там были десятки пьяных российских псевдоболельщиков. Они там творили бардак. Эскалаторы не сделаны для того, чтобы на них прыгали." — Маттео Сальвини

Когда кажется – креститься надо. В продвинутой Европе в метро нет камер? https://t.co/WHUfjopsog — Nick Bild (@BildProg) 24 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, на станции метро в Риме перед матчем Лиги чемпионов с "Ромой" произошла поломка эскалатора, в результате чего было травмировано около 30 человек, в том числе российские футбольные болельщики ЦСКА, направлявшиеся на игру.

Позже появилась информация об украинцах, пострадавших в этой "мясорубке". Также стали известны жуткие подробности происшествия и появилось видео первых секунд после трагедии.