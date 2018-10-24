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"Эскалатор сделан украинцами": россияне обиделись на итальянского друга Путина из-за "пьяниц"

8.5тЧитать материал на украинском

Слова министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини о том, что русские пьяницы сами устроили ЧП с эскалатором в Риме, возмутили граждан РФ.

Россияне в соцсетях расценили такое заявление итальянского друга президента Владимира Путина как предательство.

"Сальвини забыл, кто финансировал его партию и благодаря кому он сейчас министр", — пишут в Twitter.

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"Эскалатор сделан украинцами": россияне обиделись на итальянского друга Путина из-за "пьяниц"

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Как всегда, ищут россияне и украинских след.

"А Сальвини видел их паспорта? У нас все русскоговорящие заявляют, что они русские, т. к. русских уважают. Однако смотришь паспорт — украинский!", "Эскалатор сделан русофобами, возможно, украинцами", — гласят твиты.

"Эскалатор сделан украинцами": россияне обиделись на итальянского друга Путина из-за "пьяниц"

"Эскалатор сделан украинцами": россияне обиделись на итальянского друга Путина из-за "пьяниц"

Как сообщал OBOZREVATEL, на станции метро в Риме перед матчем Лиги чемпионов с "Ромой" произошла поломка эскалатора, в результате чего было травмировано около 30 человек, в том числе российские футбольные болельщики ЦСКА, направлявшиеся на игру.

Позже появилась информация об украинцах, пострадавших в этой "мясорубке". Также стали известны жуткие подробности происшествия и появилось видео первых секунд после трагедии.

Персона
Маттео Сальвини
Место
ИталияРим
Объект
ЦСКА Москва
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Сейчас в Европе разрабатываются новые таблички — «NO ENTRY FOR RUSSIAN», что в переводе означает «Русским вход воспрещён». На здании ПАСЕ эти таблички уже прицепили, сейчас вот на итальянское метро цепляют.
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Такое ощущение, что ватники первый раз в жизни эскалатор увидели. Это ещё одно доказательство, что ватник и техника — слова-антонимы. Да, и это... пускай дебилы радуются, что станция неглубокая была. А то могли десяток трупов из метро собрать.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Скаканье национальная забава хохлов.А они там были.думаю pазбеpутся.Для них одинаково.что укpаинцы,что pоссияне -всех называют pусскими.И потом никому неохота быть виноватыми.Постpадавшим pоссиянам посоветовал бы обpатится в суд. с хоpошими адвокатамиТем более что с этим экскалатоpом уже были инцинденты,без болельщиков.
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