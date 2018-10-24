"Эскалатор сделан украинцами": россияне обиделись на итальянского друга Путина из-за "пьяниц"

Слова министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини о том, что русские пьяницы сами устроили ЧП с эскалатором в Риме, возмутили граждан РФ.
Россияне в соцсетях расценили такое заявление итальянского друга президента Владимира Путина как предательство.
"Сальвини забыл, кто финансировал его партию и благодаря кому он сейчас министр", — пишут в Twitter.
Как всегда, ищут россияне и украинских след.
"А Сальвини видел их паспорта? У нас все русскоговорящие заявляют, что они русские, т. к. русских уважают. Однако смотришь паспорт — украинский!", "Эскалатор сделан русофобами, возможно, украинцами", — гласят твиты.
Путин: Можем прыгнуть так, что мало не покажется. pic.twitter.com/ywLmmcyQLB— Серый Кардинал (@slevo4kin) 23 октября 2018 г.
прыгали не прыгали - рюзьгем оппозиционным журнализдам как всегда занятся нечем (и ещё надо обязательно на сальвини злобу сорвать)— шэйкep™(account has been censored by twittеr) (@panshaiker) 24 октября 2018 г.
#Русофобия Вице-премьер Италии Сальвини (большой любитель Путина) "Это были десятки пьяниц, которые устроили беспорядки. Это псевдо-тиффози российской команды. Эскалатор сломался, потому что люди прыгали на нем, он для этого не предназначен" https://t.co/TjC28gTxyj— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 24 октября 2018 г.
⚡️ 🇮🇹 Вице-премьер итальянского правительства и глава МВД Маттео Сальвини заявил, что в неисправности эскалатора в римском метро виноваты российские болельщики. Версию Сальвини поддежала и мэр Рима Вирджиния Раджи— Актуальная Россия (@RussiaActually) 24 октября 2018 г.
Как обычно - во всем виновата Россия! pic.twitter.com/XAVJenbtRM
Вице-премьер итальянского правительства и глава МВД Маттео Сальвини заявил, что в неисправности эскалатора в римском метро виноваты российские болельщики. Версию Сальвини поддежала и мэр Рима Вирджиния Раджи.— Юлия Витязева (@Vityzeva) 24 октября 2018 г.
Зы. В моем детстве это назвалось "дружба до первого милиционера" pic.twitter.com/OwjiyaEHPo
МВД Италии Маттео Сальвини: "Мне кажется, что это были десятки пьяниц, псевдо-болельщиков российской команды, которые устроили беспорядки, и эскалаторы сломались, потому что люди прыгали на них"— Isaac Manifold (@isaac_manifold) 24 октября 2018 г.
МИД уже выразил озабоченность?
даже верного путинскго неофашиста Сальвини русские обезьяны достали..— 🇷🇴 Румынская сотня (@latiniano) 24 октября 2018 г.
итальянский друг рф министр внутренних дел Италии и заместитель премьер-министра Сальвини заявил шо в обрушении эскалатора в Риме виноваты "пьяные российские болельщики"— Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 24 октября 2018 г.
Мораль: скоро за русский паспорт будут молча бить в ебало на любой границе,тупо для профилактики . Ждем
А я считаю, что Сальвини - свинья. И, да! Не мне давать советы, но, с учётом количества пострадавших граждан РФ и таких обвинений - в расследовании инцидента должна участвовать и наша сторона. Иначе любое ЧП будут вешать на Россию только потому, что где-то рядом проходили русские pic.twitter.com/weMjLVCBej— Юлия Витязева (@Vityzeva) 24 октября 2018 г.
"Мне кажется, там были десятки пьяных российских псевдоболельщиков. Они там творили бардак. Эскалаторы не сделаны для того, чтобы на них прыгали." — Маттео Сальвини— Nick Bild (@BildProg) 24 октября 2018 г.
Когда кажется – креститься надо. В продвинутой Европе в метро нет камер? https://t.co/WHUfjopsog
Как сообщал OBOZREVATEL, на станции метро в Риме перед матчем Лиги чемпионов с "Ромой" произошла поломка эскалатора, в результате чего было травмировано около 30 человек, в том числе российские футбольные болельщики ЦСКА, направлявшиеся на игру.
Позже появилась информация об украинцах, пострадавших в этой "мясорубке". Также стали известны жуткие подробности происшествия и появилось видео первых секунд после трагедии.