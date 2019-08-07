"Еще возможно": экс-тренер "Динамо" заявил об объединении России и Украины в футболе

Российский футбольный тренер, зампредседателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту и туризму Валерий Газзаев заявил, что "верит в объединение чемпионатов России и Украины".

С 2013 года Газзаев является сторонником мифа о слиянии чемпионатов двух стран по футболу.

Валерий Газзаев vkpress.ru

"Конечно, я переживал, что не получилось реализовать этот проект, тем более что в 2013 году практически все было готово. И если бы политика не вмешалась, то сегодня был бы объединенный чемпионат. Более того, это был бы один из лучших чемпионатов в истории европейского футбола. Я верю в это и в то, что отношения между нашими странами наладятся. Человек без веры жить не может", - приводит слова Газзаева ТАСС.

Отметим, что в 2009-2010 годах Газзаев являлся главным тренером киевского "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Санкт-Петербурга в процессе поиска виновных в массовых беспорядках на последних матчах "Зенита" сделала "крайними" граждан Украины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!