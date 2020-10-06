Еще у двух футболистов сборной Украины выявлен коронавирус

Голкиперы сборной Украины Андрей Лунин и Юрий Панькив получили положительные результаты тестов на коронавирус.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), COVID-19 был также обнаружен у шеф-повара национальной команды Любомира Тошича. Остальные футболисты и члены персонала сдали отрицательные тесты.

Сейчас Лунин, Панькив и Тошич находятся на самоизоляции в отеле, в котором базируется сборная Украины, а остальные игроки и штаб во главе с Андреем Шевченко готовятся к вечерней тренировке.

При этом шеф-редактор телеканалов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько сообщил, что поединок против Франции, запланированный на среду, 7 октября, может оказаться под угрозой срыва.

"Тревожные новости поступают из лагеря сборной, из-под Парижа. Выявлено еще несколько положительных тестов у игроков и персонала "сине-желтых". Пока без фамилий. Только что общался со знающими людьми... Есть предположение, что матч Франция – Украина теоретически под угрозой", – заявил Гресько.

Матч Франция - Украина может оказаться под угрозой срыва Facebook Ивана Гресько

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина уже потеряла 12 футболистов перед матчем с Францией.