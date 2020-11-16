Еще трое футболистов Украины заразились коронавирусом: матч со Швейцарией под вопросом

Еще трое футболистов сборной Украины получили положительные результаты тестов на коронавирус перед матчем последнего тура Лиги наций против Швейцарии, который должен состояться во вторник, 17 ноября.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), COVID-19 был выявлен у голкипера Дмитрия Ризныка ("Ворскла"), защитника Эдуарда Соболя ("Брюгге") и полузащитника Евгения Макаренко ("Кортрейк"). В воскресенье, 15 ноября, их результаты были "условно отрицательными", однако позже выяснилось, что их анализы все же имеют следы коронавируса.

Зараженные футболисты находятся на самоизоляции в отеле, а здоровые игроки сборной Украины ждут вердикта местных властей о возможности проведения матча Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наставник нашей команды Андрей Шевченко довызвал трех футболистов в расположение сборной.