Еще трое футболистов Украины заразились коронавирусом и не сыграют против Швейцарии

Еще у троих футболистов сборной Украины был выявлен коронавирус, в результате чего они пропустят матч последнего тура Лиги наций против Швейцарии.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола, результат тестов защитника Сергея Кривцова, полузащитника Руслана Малиновского и нападающего Жуниора Мораеса оказался положительным. Также COVID-19 был обнаружен у тренера по физподготовке Ивана Баштового.

Отмечается, что сейчас представители украинской команды уточняют вопрос с Кривцовым, Мораесом и Баштовым, поскольку ранее они уже переболели коронавирусом и у них есть антитела, благодаря которым они сейчас не могут повторно заразиться.

УЕФА ведет переговоры с местными властями кантона Люцерн о возможном участии двух вышеназванных футболистов в матче Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL, после поражения в матче Лиги наций против Германии еще трое футболистов нашей национальной команды заболели коронавирусом, в результате чего главный тренер Андрей Шевченко довызвал еще трех игроков из молодежной сборной.