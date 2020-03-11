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11 марта • обновлено в 11:06
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Еще один матч сборной Украины попал под запрет из-за коронавируса

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Выездной товарищеский матч сборной Украины против Франции, который запланирован на 27 марта в Париже, пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса.

Как сообщает информагентство Get French Football News, об этом заявил глава Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль ле Гре. Французы проведут поединки против Украины (27 марта) и Финляндии (31 марта) за закрытыми дверями в попытке остановить распространение эпидемии. Стоит отметить, что изначально матч с финнами должен был состояться в Лионе, но был перенесен на "Стад де Франс".

Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу

Вести

Напомним, что другой поединок ближайшего сбора нашей национальной команды против Польши, который запланирован 31 марта в Хожуве, также пройдет при пустых трибунах.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины потеряла лидера команды на следующие матчи из-за коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Теги
Сборная Франции по футболу Сборная Украины по футболу
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