Еще один из лидеров "Динамо" заразился коронавирусом

Михаил Морозов Футбол 17:48, 17.11.2020

Один из лидеров "Динамо" Жерсон Родригес сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении сборной Люксембурга.

Как сообщает издание lequotidien.lu, он стал одним из двух футболистов национальной команды, у которых был выявлен COVID-19. Их обоих поместили на самоизоляцию, чтобы не ставить под угрозу матч последнего тура Лиги наций против Азербайджана.

Команда Родригеса имеет шансы на выход в дивизион B в случае победы над своими соперниками.

Напомним, что ранее стало известно о коронавирусе у двух других лидеров "Динамо" Сергея Сидорчука и Виктора Цыганкова, которые из-за болезни вынуждены были покинуть расположение сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее от COVID-19 вылечились восемь игроков киевлян, а положительные тесты сдали голкипер Руслан Нещерет и защитник Александр Сирота.

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