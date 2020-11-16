Еще один футболист "Динамо" заразился COVID-19

Защитник киевского "Динамо" Александр Сирота стал очередным футболистом столичного клуба, который сдал положительный тест на COVID-19.

Как информирует пресс-служба "бело-синих", коронавирус у игрока был выявлен во время тестирования в молодежной сборной Украины накануне матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года с Северной Ирландией. 20-летний защитник уже покинул расположение "желто-синих".

Вместе с Сиротой положительные тесты на COVID-19 в "молодежке" сдали Богдан Милованов и Александр Семилет.

Отметим, что ранее стало известно о том, что восемь футболистов "Динамо" вылечились от коронавируса. При этом на самоизоляции все еще находятся семь игроков.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины находится под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в стане "желто-синих".