"Еще молодые были": Алиев рассказал о геях в "Динамо"

Экс-футболист "Динамо" Александр Алиев заявил, что в киевском клубе во время его выступлений не могло быть геев.

"Если бы при нас в "Динамо" кто-то такой был – его точно не было бы. Говорили о Ласло Боднаре (экс-защитник "Динамо" – Ред.), но мы тогда еще молодые были. Сколько про него говорили, рассказывали, а мы в гости к нему приезжали, была такая тема. Он был с телкой. А так в "Динамо" никогда не было подозрений, что кто-то гей. А вообще про немца в основном слышал. Капитан, правый защитник – Лам. Ну любит человек, что тут", – приводит слова Алиева "Трибуна" со ссылкой на Youtube канал "Миля".

Александр Алиев kvedomosti.com

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