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22 января • обновлено в 22:36
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"Еще и доплачу": фанат попытался обменять жену на футбол

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Болельщик "Ливерпуля" решил пойти на необычный шаг ради того, чтобы увидеть игру команды Клоппа в матче 23-го тура чемпионата английской Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед".

Фанат попытался обменять жену на футбол

Фанат попытался обменять жену на футбол

Daily Mail

Накануне поединка неизвестный фанат стал возле стадионе с объявлением: "Меняю жену на билет. И еще 100 фунтов сверху докину". Чем увенчалась такая попытка пробраться на игру, не уточняется.

Напомним, что поединок "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" в итоге завершился со счетом 2:0. Голами отметились ван Дейк на 14-й минуте и Мохамед Саллах на 90+3.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в позапрошлом году болельщик "Манчестер Сити" проиграл свою жену, поставив на победу "горожан" в матче с "Манчестер Юнайтед".

Фанат "Сити" обещал брату отдать свою жену на неделю, если подопечные Хосепа Гвардиолы проиграют "красным дьяволам" в 33-м туре АПЛ.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия
Теги
ФК Манчестер Юнайтед ФК Ливерпуль
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dfhdfhdfh vovagaleev
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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