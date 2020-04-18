Эпоха Суркиса: как Украина получила Евро-2012

О некоторых нюансах и о главном герое организации Украиной и Польшей лучшего в истории футбольного чемпионата Европы на страницах книги "Эпоха Суркиса" вспоминает Адам Олкович, занимавший должность главы польской Исполнительной дирекции Евро-2012.

– Везучие люди обладают способностью оказываться в нужное время в нужном месте. А люди активные – заставляют мир вертеться вокруг них, вовлекая в этот процесс и Фортуну, которая волей-неволей становится их союзницей. Очутиться рядом с таким деятельным человеком уже само по себе удача. А быть к тому же его единомышленником и другом – удача многократная.

Такова сжатая характеристика наших отношений с Григорием Суркисом, встреча с которым стала для меня поистине судьбоносной.

Близкое знакомство состоялось в 2000 году, перед отборочным матчем чемпионата мира между национальными командами Украины и Польши. Я занимался оргвопросами пребывания в Киеве нашей сборной и болельщиков. Но Григорий предложил стать непосредственным участником футбольного спектакля – в роли диктора. Потом он имел все основания об этом сожалеть, ведь в присутствии украинского президента Леонида Кучмы и других высокопоставленных лиц мне пришлось трижды объявлять о польских голах, ответ на которые Андрюши Шевченко стал слабым утешением для хозяев. Могло быть еще хуже, но наша сборная не реализовала пенальти.

С легкой Гришиной руки я еще около десятка раз наблюдал за поединками Кадры из комментаторской кабины в разных странах. Но в тот вечер словно разрывался надвое: разделял триумф тренера сборной Польши Ежи Энгеля, чьи ответы переводил для украинских журналистов на пресс-конференции, и старался нигде не встретиться взглядом ни с Суркисом, ни с Валерием Лобановским, дебютировавшим во главе сине-желтых в официальных турнирах. Увы, следующий мой визит в столицу Украины был вызван печальным поводом, связанным со смертью великого тренера: на его похоронах я держал слово от имени представителей футбольных ассоциаций зарубежных стран. Помню гнетущую атмосферу стадиона "Динамо", где мимо выставленного гроба прошли в день прощания несколько сотен тысяч человек.

Ровно год спустя на том же стадионе грустные нотки уже вплетались в атмосферу большого спортивного события – первого Мемориала Лобановского. На закрытии турнира Григорий Суркис огорошил меня вопросом: "Адам, как тебе идея попытаться организовать чемпионат Европы по футболу 2012 года в Польше и Украине?" Признаюсь, не нашел ничего лучшего, чем ответить вопросом на вопрос: "Гриша, что ты сегодня пил?" Хотя прекрасно знаю, что он равнодушен к спиртному.

Но оказалось, что все серьезно, и сразу же по возвращении в Варшаву я пересказал наш разговор тогдашнему президенту Польского футбольного союза Михалу Листкевичу. Теперь уже он вздернул брови: "Адам, это из области фантастики!" Из Киева я приехал переубежденным и подготовленным: "А что мы потеряем, если попробуем?.." Потребовалось всего несколько минут, чтобы Михал согласился: в этот бой стоит ввязываться!

Объявить о совместной заявке на участие в тендере УЕФА решено было 28 сентября 2003 года во Львове. Прекрасно знаю и очень люблю этот город, где часто гостил еще в бытность вице-президентом Люблинского футбольного союза и президентом местного клуба "Мотор". Долгое время сотрудничал в качестве собственного корреспондента в Польше со львовской газетой "Высокий замок". А глава областной Федерации футбола Львовщины Ярослав Грисьо – мой давний добрый друг. Вместе с ним и вице-президентом ФФУ Анатолием Биденко мы готовили пакет документов для совместного заседания исполкомов ПФС и Федерации футбола Украины, где и должно было прозвучать историческое решение.

Участники исторического заседания двух Исполкомов во Львове 28 сентября 2003 года

Все необходимые резолюции для предстоящего форума были проголосованы, единогласно поддержаны и скреплены протоколами в... автобусе, который вез руководство польского футбола во Львов. Дело в том, что Устав ПФС не позволяет Исполкому утверждать какие-либо решения на территории других государств.

Пересекая границу в Гребенне, мы миновали очереди машин, в ожидании прохождения таможни, растянувшиеся на несколько километров. Даже имея "зеленую улицу", не получилось добраться без приключений – съехав в кювет, какая-то фура перегородила однополосную трассу, и пришлось в буквальном смысле протискиваться в игольное ушко. Кто мог тогда предполагать, что всего через семь лет здесь проляжет роскошное шоссе, а пограничники получат всю инфраструктуру по самым высоким стандартам Евросоюза, членом которого Польша станет в 2004-м!

Самым важным гостем на заседании двух исполкомов был почетный президент ПФС Казимеж Гурский. В родном для него Львове польскому Тренеру тысячелетия, Папе нашего футбола присвоили звание почетного гражданина, и чествование легендарного наставника сделало встречу еще более торжественной. Когда мудрого пана Казьо спросили, что он думает о нашей идее, 82-летний Гурский не медлил ни секунды: "Если такая возможность есть, нужно брать быка за рога. Давайте сделаем это!"

Главным итогом заседания стало подписание трех документов – соглашения о сотрудничестве между ПФС и ФФУ, плана совместных мероприятий по организации Евро-2012 в Польше и Украине, а также письма президентам обеих стран относительно инициативы побороться за организацию чемпионата континента.

Идею поддержали и Александр Квасьневский, и сменивший его на посту главы государства Лех Качиньский, который вместе со своим украинским коллегой Виктором Ющенко возглавил Координационный совет по подготовке к турниру. Я был назначен председателем команды, занимавшейся организацией подготовки с польской стороны.

Для начала нужно было пройти первый этап отбора УЕФА. 8 ноября 2005 года я просматривал в качестве делегата ПФС матч Кубка Польши между "Ягеллонией" и "Полонией", когда раздался звонок от Суркиса. Григорий спешил поделиться итогами состоявшегося на Мальте голосования Исполкома Европейского футбольного союза, членом которого являлся. Ровным, без эмоций, тоном: "Адам, мы не смогли..." И – пауза. Я: "Гриша, ну, мы постарались. Не всегда же побеждать..." Снова пауза в несколько секунд, показавшихся мне вечностью. И затем его восторженный голос, с акцентом на первом слове: "Пока не смогли, но мы – в тройке!.."

Рассказал, что Италия набрала 11 голосов, Хорватия с Венгрией – девять, а Польша с Украиной – семь, опередив Турцию и Грецию. Информацию о том, что мы остаемся в гонке за Евро-2012, объявленную мной по стадиону, народ встретил взрывом восторга. Для всей Польши это однозначно была новость дня!В марте 2006 года нам предстояла своего рода генеральная репетиция заключительной презентации заявки – в рамках проходившего в Будапеште Конгресса УЕФА. Приготовления напоминали маленькую военную операцию, с рекогносцировкой, разведкой, тщательным отбором кадров и "вооружения", планами А, В и С.

Получив от венгров план Конгресс-центра, где проходила презентация, мы параллельно с Иваном Федоренко, главой Исполнительной дирекции Евро-2012 в Украине, принялись за создание конструкций. Под трехметровый, согласно документации, потолок изготовили стенд высотой 2.90 м. Начали на месте собирать – не помещается! Замерили: 2.88... Надо было видеть глаза администраторов-распорядителей, когда мы ночью накануне события принялись вручную, с помощью ножовок и молотков, все подгонять. Сегодня могу рассказывать об этом с улыбкой, но тогда нам было не до смеха.

Овчинка стоила выделки – именно у нашего стенда руководители УЕФА и ФИФА задержались дольше всего. По замыслу Суркиса, им было предложено угощение – украинская и польская водка под традиционную славянскую закуску. А в качестве резюме вручались памятные сувениры и красочно оформленные презентационные альбомы. На сей счет конкуренты из Италии и Венгрии с Хорватией попытались весьма активно протестовать, ведь им ничего подобного в голову не пришло. Мы лишь развели руками: мол, дико извиняемся, но – "счет на табло".

Идея ЕВРО-2012 объединила многих выдающихся личностей современности. На переднем плане – Лех ВАЛЕНСА

За два месяца до финального этапа тендера в штаб-квартиру УЕФА была отправлена дополнительная документация: 12 контрактов с городами-кандидатами и такое же количество соглашений со стадионами, более 40 договоров с отелями на 30 000 мест, контракты с аэропортами, 25 видов гарантий, подписанных властями Польши и Украины на государственном, региональном и муниципальном уровнях, планы, карты и различные приложения. Вкупе с самым важным документом – соглашением обеих футбольных ассоциаций с УЕФА об организации Евро-2012, ратифицированным правительствами двух стран – один такой набор составлял свыше 3000 страниц. В Ньон мы отправили 20 комплектов и еще 60 экземпляров на компакт-дисках, всего – свыше 360 килограммов груза!

Полет чартера по маршруту Киев – Варшава – Кардифф 16 апреля 2007 года был отмечен атмосферой серьезности и сосредоточенности, в самолете царила почти полная тишина. Все настраивались на решающий штурм заданной высоты. В том числе – ярчайшие звезды спорта, политические деятели, первый Президент Украины Леонид Кравчук.

Мы предполагали, что состав делегации, к которой уже в Уэльсе присоединились Лех Качиньский и Виктор Ющенко, будет самым представительным из всех трех "агитбригад", направлявшихся в Кардифф. Да и презентация наша выглядела чрезвычайно удачной – емкой и адресно точной. Чувствовалось, что ее очень тепло встретили и члены Исполкома, и остальная часть зала.

Позже Суркиса спросят: пользуясь своим авторитетом в УЕФА и его высшем исполнительном органе, знал ли он об итогах голосования? "Прежде чем войти в зал, я заглядывал в глаза коллегам по Исполкому, искал в них ответ, надеялся, что хоть кто-нибудь из них подаст какой-нибудь знак, – ответил Гриша. – Мне нужно было унять волнение. Но у всех были каменные лица. И о выборе я узнал одновременно с остальными, когда Мишель Платини открыл конверт с результатами".

Впрочем, он был настолько уверен в успехе, что побился об заклад с Листкевичем: мол, победим, да еще и в первом туре! Михал был скромен: выиграем, но во втором. Я выступил арбитром этого пари. На кону стояла бутылка шампанского. Рассчитался ли проигравший, я не помню. Когда спор разрешился, всем нам уже было не до таких мелочей!

Эта картина навсегда в моей памяти – Мишель Платини на сцене, с конвертом в руках: "Ну, а теперь то, чего мы все ждем..." Достает листок бумаги, на котором написано "Польша и Украина"!

В нашей дружной компании – оглушительный восторг. Все обнимаются со всеми. Атакуют журналисты, надеясь получить в микрофоны хоть что-то, кроме междометий ликования. Бережно храню множество материалов по теме, напечатанных в польской прессе в течение следующих дней, недель и месяцев. Главный их герой – Григорий Суркис!

Корреспондент "Политики", одного из самых влиятельных еженедельников, задает вопрос: "В Польше говорят, что Евро-2012 для нас выиграл Бог, а вас он назначил своим заместителем. Что считаете главным итогом этого успеха – престиж или солидную выгоду?"

Гриша в ответ смеется: "О, не нужно настолько переоценивать роль одного человека в этой истории! Хотя сегодня могу признать, что исполнилась действительно заветная моя мечта. Я – обеспечен, имею прекрасных детей и внуков, слава Богу, живы родители. Казалось бы: все есть, о чем еще мечтать! Но. Я очень люблю футбол и, как бы это ни звучало пафосно, очень люблю свою страну, чтобы не задумываться о том, как посредством футбола улучшить жизнь соотечественников, поднять престиж Украины, помочь ей стать частью Европы. Поэтому сейчас чувствую себя по-настоящему счастливым!"

Он рассуждал о прорыве европейского футбола на Восток, о разорванном круге избранных – богатых и развитых, об огромных территориях и населении Польши и Украины, представляющих перспективный рынок и получивших возможность реализовать "экономическое чудо". Суркис приводил цифры: на 85 миллионов жителей двух наших стран – 15 миллионов детей и столько же молодежи, для которой Евро-2012 – поистине уникальный шанс. Говорил о двух миллионах детских рисунков, присланных на конкурс к Евро-2012.

Григорий с пиететом вспоминал слова Леонида Кравчука, обратившегося однажды к членам Исполкома УЕФА: "Это миссия, а вы – миссионеры!" И с улыбкой рассказывал журналистам о нашей реакции на заявление кого-то из итальянских чиновников: дескать, на решение о хозяевах Евро-2012 повлияла украино-польская мафия. "Что ж, если Ющенко и Качиньский, Кравчук и Валенса, Бубка и Шевиньска, Блохин и Кличко, Шевченко и Дудек – это мафия, мы счастливы к ней принадлежать!" – озвучивал Суркис наш общий ответ тем, кто попытался запустить "утку".

Как оказалось в дальнейшем, авторы подобных "сенсаций" были далеко не главными противниками на пути к успешной организации турнира. Самым жестким и неумолимым соперником оказалось время. За эти 1870 с лишним дней – самых интересных и насыщенных для Польского футбольного союза за все 100 лет его истории – возникало немало моментов, когда казалось, что триумф Кардиффа может быть обесценен недальновидными политиками или нерадивыми исполнителями из госструктур.

Хочу отметить важнейшую роль Суркиса, который не собирался почивать на лаврах после победы в тендере. Ему пришлось отстаивать свое детище, рисковавшее стать жертвой нескольких междоусобных войн, в первую очередь – в Польше.

Несколько раз Гриша выполнял миссию, порученную ему УЕФА, по улаживанию конфликтов между ПФС и нашим Министерством спорта. Это было и за три месяца до Кардиффа, и в 2008 году, когда Польшу из-за вмешательства государственных органов в дела футбольной ассоциации грозили исключить из рядов УЕФА и ФИФА. Не в последнюю очередь именно благодаря опыту, мудрости и дипломатическим способностям Суркиса удавалось избежать самого грустного и нелепого сценария. Позже, встретившись с одним из фигурантов тех событий, Гриша бросил ему в лицо: "Вы – не министр спорта, вы – враг спорта! Вы едва не вонзили нож в спину идее Евро-2012, едва не лишили будущего своих детей и внуков!.."

Григорий СУРКИС и Михал ЛИСТКЕВИЧ в Кардиффе. Первые минуты после триумфа

Время полностью оправдывает резкость Григория и подтверждает правоту его слов. Третье по значимости спортивное событие планеты позволило Польше ускорить темпы развития в экономическом и инфраструктурном плане на 3-5 лет. В трех городах были построены новые терминалы аэропортов, реконструированы взлетно-посадочные полосы, расширены парковки и осуществлено множество других преобразований. Появились 2500 километров автобанов, отремонтированы 1,5 тыс. км железнодорожных путей, обновлено 15 вокзалов. "Притянутые" футбольным форумом 25 миллиардов евро, из которых значительная доля – это вклад Евросоюза, в буквальном смысле инвестированы в будущее нашей страны, ее жителей.

В этой связи нельзя не отметить и другой аспект. Евро-2012 позволил нам оставить в прошлом некоторые моменты нашей с Украиной истории и заглянуть в завтрашний день, где молодое поколение стремится жить, встречаться, любить, получать радость – в том числе и от футбола. Совместный чемпионат стал прекрасным источником дружеских, поистине братских отношений между поляками и украинцами.

Итоги Евро-2012 засвидетельствовали, что идея, исходившая от Григория Суркиса, окупила себя сверх ожиданий – как в материальном, так и в имиджевом плане. В Польше к первенству континента построено шесть больших, 60 малых и средних стадионов, возведено с нуля и модернизировано множество спортивных объектов. После Евро-2012 наша страна принимала чемпионаты мира и Старого Света по баскетболу, волейболу и гандболу. А оба крупных футбольных события, хозяевами которых мы стали, памятны и украинцам. В Варшаве "Днепр" достойно соперничал с "Севильей" в финале Лиги Европы-2014/15, а летом 2019 года в Лодзи ваша команда 20-летних стала чемпионом планеты!

Аплодируя этим ребятам, я, конечно же, мысленно поздравлял и Гришу Суркиса. Успех юношей – результат той футбольной пирамиды, которую он столь тщательно выстраивал, заражая своей неуемной энергией всех окружающих, в том числе и нас, поляков.

Желаю, чтобы эта его энергия извергалась как можно дольше, на благо украинского и всего европейского футбола. Чтобы Гришу радовали победы его родного киевского "Динамо", возглавляемого другим удивительным Суркисом – Игорем. Чтобы юбиляр чувствовал себя счастливым среди своих родных, близких и друзей. Чтобы мы много-много лет за "рюмкой чаю" имели удовольствие вспоминать грандиозный праздник Евро-2012, сделавший Польшу и Украину еще ближе.

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