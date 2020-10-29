Элитные российские клубы добыли 0 побед в 8 матчах сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Ни один из четырех российских клубов не смог победить в еврокубковых матчах этого сезона на групповом этапе.

В Лиге чемпионов "Зенит" потерпел два поражения – от "Брюгге" (1:2) и "Боруссии" (0:2), "Локомотив" сыграл вничью с "Ред Буллом" (2:2) и уступил "Баварии" (1:2), а "Краснодар" поделил очки с "Ренном" (1:1) и разгромно проиграл "Челси" (0:4).

В 1-й туре Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с "Вольфсбергом" (1:1), а во втором – вничью с загребским "Динамо" (0:0).

Стоит отметить, что в активе клубов УПЛ одна победа в 6 матчах еврокубков в группе в этом сезоне. Ее добыл "Шахтер", сенсационно обыграв в гостях "Реал".