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27 февраля • обновлено в 14:11
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Электронную почту Гвардиолы взломали и потребовали 120 тысяч евро

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В Манчестере задержали мужчину по подозрению во взломе электронной почты главного тренера "Ман Сити" Хосепа Гвардиолы.

30-летний хакер сообщил, что работал в IT-компании, сотрудничавшей с "горожанами" на протяжении двух лет. В июле 2017-го он с личного смартфона зашел на почту Гвардиолы и переслал себе все письма и файлы оттуда на зашифрованный электронный ящик в сервисе ProtonMail, сообщает The Sun.

"Это было самым простым, что я когда-либо делал", – заявил айтишник.

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола

Подозреваемый также признался, что владеет информацией о возможных трансферах "Манчестер Сити". В частности, "горожане" вели переговоры с защитником "Аякса" Маттейсом де Лигтом и защитником "Боруссии" (Дортмунд) Сократисом Папастатопулосом. Оба не оказались в "Ман Сити", а перешли в "Ювентус" и "Арсенал" соответственно.

Также хакер получил личные данные футболистов манкунианцев – например, телефонные номера и имейлы Джо Харта и Венсана Компани.

"Пеп загрузил их на почтовый аккаунт, но даже не знает этого, не понимает", – сказал подозреваемый.

👏 B O S S 👏 ⠀ ⠀ #ManCity #UCL

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За доступ к конфиденциальной информации Гвардиолы злоумышленник требовал 120 тысяч евро в криптовалюте. Сообщается, что полиция отпустила подозреваемого во взломе почты тренера "Ман Сити" под подписку о невыезде на время расследования.

49-летний Хосеп Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года и дважды выигрывал чемпионат Англии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хосеп Гвардиола бурно отреагировал на исключение "Ман Сити" из Лиги чемпионов.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Пеп Гвардиола
Место
Англия Манчестер
Тег
ФК Манчестер Сити
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