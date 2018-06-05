УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Индийский футболист забил бомбический гол парашютом: видео шедевра

1.7тЧитать новость на украинском

Товарищеский матч между сборными Индии и Кении, который прошел накануне в Мумбаи, так бы и остался незамеченным, если бы не эпизод на 91 минуте.

Новости
В России унизили тренера сборной перед ЧМ

Индийские футболисты вели в счете 2:0, тогда как гости всеми силами пытались отыграть хотя бы один мяч. Под занавес матча кенийская команда прозевала контрвыпад хозяев, и пропустила в третий раз. Нападающий сборной Индии Сунил Четри, не сближаясь с вратарем, легко перебросил его и оформил дубль.

Четри в свое время играл за клуб MLS "Канзас-Сити" и вторую команду лиссабонского "Спортинга". Он лучший голеадор в истории сборной Индии (61 гол).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины добыла уверенную победу над Албанией.

Место
ИндияМумбаи
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги