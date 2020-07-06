Эксперты только чешут языком, – глава комитета арбитров УАФ о пенальти в ворота "Зари"

Лучано Лучи назвал правильным решение Екатерины Монзуль назначить пенальти в ворота "Зари" в матче против "Александрии" (Источник фото - womensfootball.com.ua).

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи поддержал решение арбитра матча 29-го тура УПЛ "Заря" – "Александрия" (2:2) Екатерину Монзуль, которая назначила спорный пенальти в ворота луганчан.

Многие футбольные эксперты утверждали, что футболист, из-за фола на котором в ворота "Зари" был назначен одиннадцатиметровый, находился в положении "вне игры", но Лучи с ними не согласен.

"Там нет офсайда – мяч находится перед игроками. Читайте правило №11 о положении "вне игры". Это демонстрирует слабый уровень украинских экспертов. Только чешут языком для создания искусственных скандальных ситуаций", – цитирует слова Лучи издание Football.ua.

Момент с возможным офсайдом в эпизоде с пенальти в ворота "Зари" Football.ua

Согласно официальным правилам футбола, которые утверждены Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), в правиле №11 о положении "вне игры" написано, что офсайд фиксируется в случае, если какая-либо часть головы, корпуса или ноги игрока находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч или предпоследний игрок из команды соперника. Отметим, что это определение не касается положения рук футболиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник "Зари" Артем Громов назвал беспределом ситуацию с судейством в украинской Премьер-лиге после матча против "Александрии".