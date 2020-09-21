Эксперт раскритиковал "Динамо" и назвал игру с АЗ димедрольной

Эксперт программы "Великий футбол" Михаил Метревели выразил недовольство манерой игры киевского "Динамо" под руководством Мирчи Луческу.

Комментируя победу "бело-синих" над нидерландским АЗ в Лиге чемпионов, журналист признался, что во время первого тайма можно было просто уснуть.

"Есть валидольные игры, а это была димедрольная. Особенно в первом тайме можно было уснуть. Что АЗ, что "Динамо" в футбол не играли. Луческу сказал, что команды сыграли в очень тактический футбол, чуть ли не на уровне Моцарта. Мол, не все могут понять его ходы. На самом деле, была скучнейшая игра в первом тайме. Во втором немного оживились, забили гол и пошла игра более-менее на встречных курсах", – цитирует Метревели пресс-служба каналов "Футбол 1/2/3".

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором туре Премьер-лиги киевское "Динамо" на последних минутах обыграло "Львов". Следующую игру "бело-синие" проведут в Лиге чемпионов с "Гентом".