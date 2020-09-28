Эксперт назвал проблемы в игре "Шахтера" и пристыдил футболистов

Футболисты донецкого "Шахтера" потеряли в агрессии и движении, что и стало причиной неудачных матчей команды на старте нового сезона Премьер-лиги.

Такое мнение выразил бывший игрок "горняков", а ныне эксперт передачи "Великий футбол" Вячеслав Шевчук. По его словам, сейчас у действующего чемпиона есть большие проблемы во всех линиях.

"У "Шахтера" заметно, что упал ритм, упала скорость контроля мяча. Вперед никто не открывается. Пятов и Степаненко говорили, что есть проблемы в обороне. Проблемы на самом деле есть везде, проблемы с выходом из обороны и в атаке, и с высоким прессингом. Игроки как будто играют только за счет индивидуальных качеств. Нужно много работать над организацией игры. Игрок "Руха" говорит: мы должны были побеждать, игрок "Олимпика" – мы заслуживали ничьей. Футболистам "Шахтера" есть над чем задуматься", – заявил Шевчук в эфире передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" сенсационно сыграл вничью с "Рухом" в перенесенном матче 2-го тура УПЛ, а затем с трудом обыграл "Олимпик".