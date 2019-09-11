Экс-звезда "Барселоны" получил тюремный срок

Бывший полузащитник "Барселоны" и мадридского "Атлетико" турецкий футболист Арда Туран приговорен у себя на родине к 2 годам 8 месяцам и 15 дням тюрьмы.

Как сообщает Son Dakika Turk, пока что наказание носит условный характер, поскольку ранее Туран не был осужден за какие-либо правонарушения. Наказание может вступить в силу, если Туран нарушит закон в течение ближайших пяти лет.

Арда Туран

Туран признан виновным по итогам конфликта с певцом Беркаем Шахином в ночном клубе в октябре 2018 года. Между ними произошла драка, в ходе которой Туран сломал нос певцу. На следующий день Туран явился в больницу к Шахину с пистолетом в руках. Причиной конфликта стали домогательства Турана к жене Шахина, хотя сам футболист это отрицает.

В итоге Турана обвинили в умышленном нанесении травм, незаконном хранении оружия, однако сняли обвинения в сексуальных домогательствах.

Пока что не известно, как это решение суда скажется на карьере Турана, который сейчас выступает за "Истанбул Башакшехир". Статья 62 дисциплинарных правил Турецкой футбольной федерации говорит о пожизненном отстранении игроков, получивших два и более лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские футболисты Кокорин и Мамаев дали первый комментарий после условно-досрочного освобождения.

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