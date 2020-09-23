Бывшая жена Артема Кравца Анна прокомментировала уход нападающего из киевского "Динамо".

На своей странице в Instagram она рассказала подробности перехода Артема из "Кайсериспора" в столичный клуб и опровергла информацию о том, что футболист плохо проявил себя на тренировках. По ее словам, "Динамо" решило сделать акцент на развитии молодых игроков, поэтому не могло гарантировать Кравцу место в основном составе.

"Артему пришло предложение от "Динамо" Киев. Думая ровно одну минуту, было принято однозначное решение вернуться. Трансфер был совершен максимально быстро, не вдаваясь в детали. Был интерес от руководства клуба и главного тренера! На протяжении месяца стало известно, что клуб делает акцент на молодых игроков, и это в приоритете. Для Артема же важна постоянная игровая практика и быть в первых 11 на поле. Поэтому был ряд разговоров с тренером и руководством. Все пожали друг другу руки и мирно решили вопрос расторжения", – написала Анна.

Экс-жена Кравца раскрыла правду о его уходе из "Динамо" Instagram Анны Кравец

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Кравец вернулся в турецкую Суперлигу, где будет выступать за "Коньяспор".