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Экс-жена Кравца раскрыла правду о его уходе из "Динамо"

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,5 т.
По словам Анны Кравец, ее бывший муж ушел из ''Динамо'' мирно

Бывшая жена Артема Кравца Анна прокомментировала уход нападающего из киевского "Динамо".

На своей странице в Instagram она рассказала подробности перехода Артема из "Кайсериспора" в столичный клуб и опровергла информацию о том, что футболист плохо проявил себя на тренировках. По ее словам, "Динамо" решило сделать акцент на развитии молодых игроков, поэтому не могло гарантировать Кравцу место в основном составе.

"Артему пришло предложение от "Динамо" Киев. Думая ровно одну минуту, было принято однозначное решение вернуться. Трансфер был совершен максимально быстро, не вдаваясь в детали. Был интерес от руководства клуба и главного тренера! На протяжении месяца стало известно, что клуб делает акцент на молодых игроков, и это в приоритете. Для Артема же важна постоянная игровая практика и быть в первых 11 на поле. Поэтому был ряд разговоров с тренером и руководством. Все пожали друг другу руки и мирно решили вопрос расторжения", – написала Анна.

Экс-жена Кравца раскрыла правду о его уходе из "Динамо"

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Кравец вернулся в турецкую Суперлигу, где будет выступать за "Коньяспор".

ФК Динамо КиевАртем Кравец
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