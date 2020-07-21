Экс-вратарь МЮ забил гол на 90-й минуте и спас команду от поражения

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Андерс Линдегор отметился результативными действиями в матче чемпионата Швеции.

"Хельсингборг", за который выступает 36-летний датчанин, благодаря его голу смог уйти от поражения в поединке против "Фалькенберга".

При счете 1:2 команда заработала угловой. Линдегор прибежал в чужую штрафную и уверенно переправил мяч под дальнюю штангу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть на этот шедевр.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин отбил пенальти в 33-м туре чемпионата Испании по футболу в Сегунде (вторая по силе лига).

Команда 21-летнего вратаря сборной Украины во втором поединке после карантина встретилась с "Депортиво", и благодаря действиям украинца спасла ничью (2:2).