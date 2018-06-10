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Экс-вратарь "Эвертона" рассказал о подлянке для Путина на ЧМ-2018

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Бывший вратарь "Эвертона" Невилл Саутолл раскритиковал Россию как страну-хозяйку чемпионата мира. Экс-вратарь уверен, что главе РФ нужно было сделать "подлянку", отправив сборную из представителей сексуальных меньшинств.

"Жду ли я чемпионата мира? Да, но не в такой ужасной стране. Не понимаю, зачем ехать туда, где права человека – дерьмо, где ужасающая гомофобия. Англия должна была отправить туда команду из представителей ЛГБТ. Долой Путина: "Вот наша гей-команда, что ты собираешься делать сейчас?" Или отправить команду чернокожих футболистов, что раздражать Путина", – заявил Саутолл в интервью The Guardian.

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Ранее О сообщал, что Путин сделал заявление о ЧМ-2018, вызвав агонию у россиян.

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Тема
ЧМ-2018
Персона
Владимир Путин
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Педикам не место в России.
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