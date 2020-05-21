Экс-врач "Спартака" рассказал об "очень опасной ситуации" в России из-за коронавируса

Максим Богданов Футбол 18:59, 21.05.2020

Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен считает, что возобновление чемпионата России по футболу в условиях пандемии коронавируса может обернуться большими неприятностями.

"На данный момент ситуация очень опасна, и сложно говорить о возобновлении сезона. Речь не о том, что есть случаи заражения в конкретных командах, а об общей ситуации в стране. В Москве каждый день фиксируют по несколько тысяч новых случаев заболевания. Когда эта отметка снизится до 300–500 человек, станет уже спокойней. При этом никто не знает, какая будет динамика дальше", – цитирует врача "Известия".

По мнению Хуншена, когда команды начнут полноценно готовиться, даже заболевание одного игрока может серьезно сказаться на остальном коллективе.

"Ведь они постоянно будут в контакте: вместе бегать, обедать и ходить в тренажерный зал, а это достаточно небольшое помещение, где мало свежего воздуха. Мне кажется, самое главное в этой ситуации — здоровье. Любая ошибка может привести к большой трагедии", – подытожил эскулап.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший врач "Локомотива" Савелий Мышалов заявил, что возобновление футбольных чемпионатов таит в себе угрозу заражения коронавирусом, несмотря на все правила и ограничения.

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