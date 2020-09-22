Экс-украинский арбитр, принявший гражданство РФ, попал в скандал в чемпионате России

На бывшего украинского арбитра Анатолия Жабченко, который принял гражданство РФ после аннексии Крыма, подали официальную жалобу в Российский футбольный союз (РФС).

Он принял несколько спорных решений в матче 10-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между "Томью" и "Волгарем" (1:3), после чего хозяева обратились в РФС. Сначала Жабченко удалил их футболиста с поля, а затем назначил в их ворота два неоднозначных пенальти.

"Да, это так, просим рассмотреть вопрос о предвзятом судействе. Мы раньше никогда не поднимали эту тему. Да, и до этого были матчи с необъективным, на наш взгляд судейством, но с подобным за то время, что я работаю в клубе, сталкиваюсь в первый раз", – цитирует сайт телеканала "Матч ТВ" гендиректора "Томи" Татьяну Смирнову.

OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно оценить работу Жабченко, посмотрев обзор поединка, опубликованный на официальном канале хозяев в YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский арбитр ударил футболиста по лицу и спровоцировал потасовку.