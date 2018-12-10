МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Экс-тренера сборной России по футболу с позором изгнали с турнира

1.4тЧитать материал на украинском

Бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России по футболу Валерия Газзаева освистали на турнире по борьбе во Владикавказе. Тренер не выдержал такой обструкции и был вынужден покинуть помещение.

Валерий Газзаев

Валерий Газзаев

Местная публика припомнила экс-наставнику киевского "Динамо" работу в Алании в 2011 году. Газзаев вернулся во владикавказский клуб на должность президента, а через 3 года команда под его руководством обанкротилась и прекратила существование.

"Валерий Газзаев имел неосторожность заявиться во Владикавказе на турнир по борьбе. А диктор имел глупость объявить об этом. В итоге Газзаев был жестко освистан, обиделся и покинул зал", – написал у себя в Twitter журналист Батраз Тигиев.

Новости
Валерий Газзаев рекордно унизился перед Путиным

Ранее знаменитый нападающий Артем Милевский признался, что ему было очень непросто во время работы в киевском "Динамо" с Валерием Газзаевым. Бывший форвард сборной Украины, рассказал, как российский экс-тренер мучил игроков.

Персона
Валерий Газзаев
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги