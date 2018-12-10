Экс-тренера сборной России по футболу с позором изгнали с турнира

Бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России по футболу Валерия Газзаева освистали на турнире по борьбе во Владикавказе. Тренер не выдержал такой обструкции и был вынужден покинуть помещение.

Валерий Газзаев

Местная публика припомнила экс-наставнику киевского "Динамо" работу в Алании в 2011 году. Газзаев вернулся во владикавказский клуб на должность президента, а через 3 года команда под его руководством обанкротилась и прекратила существование.

Валерий Газзаев имел неосторожность заявиться во Владикавказе на турнир по борьбе. А диктор имел глупость объявить об этом. В итоге Газзаев был жестко освистан, обиделся и покинул зал)) — Batraz Tigiev (@BatrazTigiev) 9 декабря 2018 г.

"Валерий Газзаев имел неосторожность заявиться во Владикавказе на турнир по борьбе. А диктор имел глупость объявить об этом. В итоге Газзаев был жестко освистан, обиделся и покинул зал", – написал у себя в Twitter журналист Батраз Тигиев.

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Ранее знаменитый нападающий Артем Милевский признался, что ему было очень непросто во время работы в киевском "Динамо" с Валерием Газзаевым. Бывший форвард сборной Украины, рассказал, как российский экс-тренер мучил игроков.