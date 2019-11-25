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25 ноября • обновлено в 11:49
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Экс-тренер соперника Украины на Евро-2020 влип в грандиозный скандал

1.7т
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Легендарный голландский футболист, обладатель трех "Золотых мячей" Марко ван Бастен стал фигурантом громкого скандала после прямого эфира со своим участием.

Марко ван Бастен

Марко ван Бастен

Перед матчем чемпионата Нидерландов между "Аяксом" и "Хераклесом" (4:1) знаменитый в прошлом форвард и экс-наставник голландской сборной, работавший в студии в качестве эксперта, произнес нацистское приветствие.

В эфире транслировалось интервью тренера "Хераклеса" Франка Вормута – на немецком языке. После слов коуча в трансляции можно услышать реплику ван Бастена, который произнес известный нацистский лозунг: "Sieg Heil".

Вскоре легендарный футболист принес извинения в эфире телеканала Fox: "Я никого не собирался шокировать, лишь хотел подшутить над немецким языком интервьюера. Прошу прощения".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России столкнулась с новой проблемой перед Евро-2020 – российские фанаты во время матча отметились фашистскими приветствиями и скандированием фамилий лидеров фашистского движения.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Марко ван Бастен
Место
Нидерланды
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Україна понад усе!
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