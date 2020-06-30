Экс-тренер "Динамо" рассказал, чем "очень похожи" Ребров и Хацкевич

Бывший помощник главного тренера "Динамо" Эдуардо Докампо заявил, что стиль работы Сергея Реброва и Александра Хацкевича очень похожи.

По мнению 46-летнего испанца, и украинец и беларус исповедуют атакующий рисунок игры.

"Для меня они очень похожи. В первую очередь тем, что хотят играть в атакующий футбол, доминировать на поле. Понятно, что есть определенные нюансы личного характера. Благодаря тому, что Ребров говорит на английском, ему проще находить индивидуальный контакт с игроками", – цитирует Докампо Gazeta.ua.

Отметим, что Докампо был помощником Александра Хацкевича в киевском клубе. Также помогал Сергею Реброву в арабском "Аль Ахли".

Ребров 15 мая 2014 года выиграл с командой Кубок Украины, и 18 мая был официально назначен главным тренером киевского "Динамо". Покинул клуб по завершению сезона 2016/2017.

Хацкевич был уволен в августе 2019 года, проработав в Украине чуть больше 2 лет и 2 месяцев.