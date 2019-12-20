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20 декабря • обновлено в 10:27
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Экс-тренер "Динамо" Хацкевич возглавил лидера чемпионата России

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Экс-наставник "Динамо" Александр Хацкевич возглавил российский клуб "Ротор", представляющий второй дивизион страны. Одним из его помощников станет знаменитый форвард "Динамо" Максим Шацких.

Об этом сообщает matchtv.ru.

Максим Шацких (слева) и Александр Хацкевич

Максим Шацких (слева) и Александр Хацкевич

ФК "Динамо"

Хацкевич сменил на посту главного тренера "Ротора" Игоря Меньщикова, под руководством которого команда из Волгограда завершила осенний этап чемпионата на первом месте и является главным претендентом на выход в Премьер-лигу.

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Напомним, Хацкевич возглавлял киевское "Динамо" с 2017-го по 2019 год и дважды выигрывал Суперкубок Украины, провалившись в чемпионате, Кубке страны и еврокубках. До этого он также работал со сборной Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда киевского клуба Александр Шовковский согласился со словами Александра Хацкевича, заявив, что сегодняшняя команда "Динамо" – это коллектив среднего уровня.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Александр Хацкевич Максим Шацких
Место
Россия Волгоград
Тег
ФК Динамо Киев
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