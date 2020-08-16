Знаменитый белорусский футбольный специалист Олег Дулуб, тренировавший в 2016 году львовские "Карпаты", а в 2017-м одесский "Черноморец", рассказал о ситуации в родной стране.

По словам 54-летнего тренера, все то, что происходит в Беларуси является самым настоящим фашизмом.

"Когда мне позвонил брат и рассказал, как на кольцевой дороги в Мозыре люди в форме ногами избивают человека. Делают это, как преступники. Я сразу же написал в фейсбуке: "Беларусь. 21 век. Центр Европы. Фашизм". Но у нас не было интернета, не мог опубликовать. Обрубили все источники информации. Три дня меня просто трясло. И я посмотрел, какие бывают признаки фашизма. Лоуренс Бритт выделял 14 пунктов. Как ни парадоксально, все эти 14 признаков присутствуют в нашей стране. То, что я видел, нормальный человек понять не может", – цитирует Дулуба tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, спортивный комментатор телеканала "Беларусь 5" Владислав Татур во время прямой трансляции поединка Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Лион" не сдержался и высказался о ситуации в Беларуси.