Бывшая теща Аршавина про видео футболиста: реабилитация после групповухи

Максим Иншаков Футбол 19:16, 14.07.2020 Обновлено: 20:18, 14.07.2020

Бывшая теща Андрея Аршавина Наталия Сарычева обвинила футболиста в неискреннем отношении к детям.

Мать второй жены Аршавина Алисы Казьминой, которая разводится с Андреем, оставила гневный комментарий в Instagram под совместным видео знаменитого россиянина с детьми.

"Папа в деле", – подписал спортсмен свою публикацию.

"Папа в деле? Попытка показной реабилитации после групповухи. Вряд ли тебе это поможет", – отреагировала Сарычева.

Instagram Андрея Аршавина

Некоторые пользователи начали спорить с женщиной, но она в ответ отметила, что Аршавин бросил уже две семьи..

В 2016 году футболист женился на Алисе Казьминой, в феврале 2017-го у них родилась дочь. В конце 2018-го появилось видео, на котором Аршавин обнимается с неизвестной девушкой. В начале 2019-го Алиса Казьмина рассказала о расставании с мужем и начале бракоразводного процесса.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая жена футболиста Юлия Барановская рассказала о домашнем насилии со стороны Аршавина.

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