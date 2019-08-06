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Экс-сотрудник "Шахтера" получил паспорт России и был затравлен в сети

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Экс-пресс-атташе футбольного клуба "Шахтер" Руслан Мармазов нарвался на оскорбления в интернете, после того, как похвастался полученным российским паспортом.

Экс-сотрудник "Шахтера" получил паспорт России и был затравлен в сети

"Я очeнь рад за нeго, наконeц-то чeловeк вeрнулся в родную говeнь ! Было бы очень хорошо если бы все “роисяне без границ” вернулись в родную говень и не портили здесь воздух", - написал один из юзеров и собрал больше 40 лайков от других пользователей .

Многие комментаторы в нецензурных выражениях "радовались" за Мармазова.

Экс-сотрудник "Шахтера" получил паспорт России и был затравлен в сети
Экс-сотрудник "Шахтера" получил паспорт России и был затравлен в сети
Экс-сотрудник "Шахтера" получил паспорт России и был затравлен в сети
Новости
При первой возможности: стало известно, как экс-рупор "Шахтера" с позором бежал из клуба

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017-м Руслану Мармазову и его супруге было отказано в получении разрешения на временное проживание в РФ. При это Татьяне Мармазовой запрещен въезд и в "ДНР".

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Руслан Мармазов
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