Экс-сотрудник "Шахтера" получил паспорт России и был затравлен в сети

Экс-пресс-атташе футбольного клуба "Шахтер" Руслан Мармазов нарвался на оскорбления в интернете, после того, как похвастался полученным российским паспортом.

"Я очeнь рад за нeго, наконeц-то чeловeк вeрнулся в родную говeнь ! Было бы очень хорошо если бы все “роисяне без границ” вернулись в родную говень и не портили здесь воздух", - написал один из юзеров и собрал больше 40 лайков от других пользователей .

Многие комментаторы в нецензурных выражениях "радовались" за Мармазова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017-м Руслану Мармазову и его супруге было отказано в получении разрешения на временное проживание в РФ. При это Татьяне Мармазовой запрещен въезд и в "ДНР".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!