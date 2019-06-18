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Экс-президента УЕФА Платини арестовали: первые детали

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Во Франции из-за подозрений в коррупции арестовали экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций Мишеля Платини.

Он был взят под стражу 18 июня, пишет The Independent. Известно, что подозрения связаны с решением провести Чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре.

Платини доставили в отделение Антикоррупционного управления судебной полиции. Катар был избран "хозяином" Кубка мира в 2010 году, однако это решение вызвало споры относительно его законности. В ФИФА поставили под сомнения законность заявки этой страны, добавили в The Mirror.

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