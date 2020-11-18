Экс-президент "Спартака" признался про "оргии и страшные вопли" футболистов

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, что футболисты московского клуба в свое время устраивали оргии на съемном жилье.

Червиченко вспомнил историю, которая была связана связанную с африканскими легионерами российской команды.

"Они устраивали какие-то оргии, а хозяйка квартиры жаловалась. Мы так и не поняли, что там были за оргии и присутствовали ли в них дамы или нет, но какие-то там страшные вопли раздавались", – заявил бывший руководитель в эфире Youtube-канала "Глеб Чернявский и "Спартак".

Червиченко добавил, что в итоге бывшего вратаря "Спартака" Абдельилы Баги пришлось переселять.

"Короче, точно какие-то сексуальные приключения были", — подчеркнул он.

Червиченко занимал должность президента "Спартака" с 2002-го по 2004 год. Футболист сборной Морокко Баги выступал в "Спартаке" в 2003 году, сыграв за клуб шесть матчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, английский нападающий "Линкольна" Том Хоппер рассказал, что секс-скандал с его участием в 2015 году, когда он с тайскими проститутками устроили оргии, помог ему гораздо серьезнее относиться к спорту.