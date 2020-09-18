Экс-президент российского клуба о вылете "Динамо" из ЛЕ: такому колхозу проигрываем впервые

Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал сенсационное поражение столичного "Динамо" от тбилисского "Локомотива" (1:2) во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Экс-владелец российского клуба поделился своим мнением о причинах такого результата у себя в Telegram. Он отметил особую специфику еврокубковых поединков, которые проходят в формате одноматчевых противостояний.

"Катастрофа "Динамо" случилась не то чтобы неожиданно. Еврокубковые игры в один раунд это немного другой спорт. Чтоб в него выигрывать, нужно быть предельно сконцентрированным, отмобилизованным, выставить на поле лучших, иметь план на игру и давить-давить-давить все 95 минут. Такому колхозу мы проигрываем впервые. Но судя по общим тенденциям в нашем футболе – теперь это обыденность, нужно привыкать", – написал Геркус.

Экс-президент "Локомотива" назвал причины вылета "Динамо" из Лиги Европы Telegram Ильи Геркуса

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