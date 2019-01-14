Экс-президент "Реала" впервые рассказал, почему ушел Зидан

Рамон Кальдерон — экс-президент мадридского "Реала" впервые приоткрыл завесу тайны над внезапным уходом французского специалиста Зинедина Зидана с поста главного тренера королевского клуба по окончании сезона 2017/18.

"Зидан хотел продать Гарета Бэйла и сохранить Криштиану Роналду. Он хотел, чтобы у него было право принимать решения о покупке и продаже игроков. Руководство клуба не выполнило его требования, поэтому он и решил уйти. Считаю, что Зинедин был прав в этой ситуации", — приводит слова Кальдерона испанская газета AS .

Зидан хотел оставить в "Реале" Роналду

Мадридский "Реал" летом 2018 года продал Криштиану Роналду в итальянский "Ювентус" за 100 миллионов долларов. В нынешнем сезоне итальянской Серии А португалец забил 14 мячей в 19 матчах. В активе, оставшегося в "Реале" валлийца Бэйла — четыре мяча в 15 встречах в испанской Ла Лиге.

В нынешнем чемпионате Испании "Реал" с 30-ю очками занимает скромное 5-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" потерпел сенсационное поражение в 18-м туре чемпионата Испании по футболу. Королевский клуб со счетом 0:2 проиграл 15-й команде Примеры — "Реалу Сосьедаду".

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