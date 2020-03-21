Главная Новости
21 марта • обновлено в 23:25
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса

5.2т
Читать материал на украинском

Бывший президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс умер от коронавируса, сообщает авторитетное испанское издание Marca.

При Сансе "Реал" выиграл два Кубка европейских чемпионов (1998, 2000), прервав серию из 32 лет без побед, а также взял Ла Лигу (1996/97) и Межконтинентальный кубок (1998).

17 марта Санса госпитализировали в отделение интенсивной терапии после того, как несколько дней он пролежал с лихорадкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, сербский нападающий "Реала" Лука Йович нарушил условия карантина и отправился к себе на родину, чтобы побывать на дне рождения своей девушки.

Местные правоохранители заметили футболиста на улицах Белграда. Теперь Йовича могут ждать дисциплинарные санкции как со стороны мадридского клуба, так и со стороны Сербии.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Место
Испания
Тег
Реал Мадрид
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
2
Интересно
7
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
ENCE
VS
Godsent
Победа ENCE
1.70 Сделать ставку
Белшина
VS
Минск
Победа Минска с нулевой форой
1.64 Сделать ставку
Слуцк
VS
Славия Мозырь
Ничья за коэффициент в 3,10
3.10 Сделать ставку
fnatic
VS
North
Победа fnatic с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Gen.G
VS
Chaos
Победа Gen.G с форой в -1,5 карты
2,50 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Copenhagen Flames
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
2,30 Сделать ставку
NaVi
VS
forZe
Победа forZe с форой в +1,5 карты
2,35 Сделать ставку
BIG
VS
Complexity
Победа BIG
1.87 Сделать ставку
Ислочь
VS
Неман
Победа Немана или ничья
1.84 Сделать ставку
Витебск
VS
Городея
Победа Городеи или ничья
1.64 Сделать ставку