Бывший президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс умер от коронавируса, сообщает авторитетное испанское издание Marca.

⚫ Muere a los 76 años Lorenzo Sanz, expresidente del @realmadrid

😥 Día triste para el fútbol español

🙏 Descansa en pazhttps://t.co/56NBxc4B3J — MARCA (@marca) March 21, 2020

При Сансе "Реал" выиграл два Кубка европейских чемпионов (1998, 2000), прервав серию из 32 лет без побед, а также взял Ла Лигу (1996/97) и Межконтинентальный кубок (1998).

17 марта Санса госпитализировали в отделение интенсивной терапии после того, как несколько дней он пролежал с лихорадкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, сербский нападающий "Реала" Лука Йович нарушил условия карантина и отправился к себе на родину, чтобы побывать на дне рождения своей девушки.

Местные правоохранители заметили футболиста на улицах Белграда. Теперь Йовича могут ждать дисциплинарные санкции как со стороны мадридского клуба, так и со стороны Сербии.

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