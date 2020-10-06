Экс-нападающий сборной Бразилии получил предложение из Украины – СМИ

Бывший форвард сборной Бразилии Алешандре Пато получил предложение от неназванного клуба из Украины.

Как сообщает издание Sqent Foot на своей странице в Twitter, интерес к нападающему также проявляли в Испании, Италии, Турции, Катаре и Саудовской Аравии.

Алешандре Пато получил предложение из Украины Twitter Scent Foot

В конце августа Пато покинул бразильский "Сан-Паулу", в котором провел последние полтора года, и стал свободным агентом. Он начинал свою карьеру в "Интернасьонале", а затем выступал за "Милан", "Челси", "Вильярреал" и несколько команд на родине.

Отметим, что ранее Telegram-канал Динамо Киев Inside написал, что в последний день трансферного окна, 5 октября, у форварда "Динамо" Владислава Супряги может появиться бразильский конкурент.

У Владислава Супряги мог появиться конкурент Telegram-канал Динамо Киев Inside

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации журналиста Андрея Шахова, киевляне не сумели договориться с опорным полузащитником из английской Премьер-лиги.